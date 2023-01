Lenny Kuhr boos op AvroTros omdat ze uit show is geknipt: ‘Respectloos’

Lenny Kuhr is boos op de AvroTros en noemt de omroep ‘respectloos’. Volgens de 72-jarige zangeres is ze namelijk uit het programma Het grote songfestivalfeest geknipt, dat gisteravond werd uitgezonden. ‘In de Ziggo ging het dak eraf bij De troubadour , maar in de uitzending was ik niet terug te vinden’, schrijft ze gepikeerd op Twitter.

In totaal kwamen 31 songfestivaldeelnemers uit heden en verleden in november naar Amsterdam om hun bekende songfestivalhits te laten horen. Onder meer Sandra Kim, Johnny Logan, OG3NE en dus Lenny Kuhr waren aanwezig. Het spektakel, gepresenteerd door Cornald Maas en Edsilia Rombley, was gisteren op de buis te zien.

Kuhr, die in 1969 het songfestival wist te winnen met het lied De troubadour, is echter ronduit verbaasd dat ze niet in de uitzending terug te vinden is. En dat terwijl ze wel te gast was. Sterker nog: de zangeres stelt zelfs dat ‘het dak eraf ging’ tijdens haar optreden. Maar dat hebben kijkers van Het grote songfestivalfeest niet meegekregen.

‘Schandalig en jammer’

‘Eruit gemonteerd zonder kennisgeving. Respectloos’, briest ze op Twitter. Fans van Kuhr noemen de actie van AvroTros ‘schandalig’ en ‘jammer’. Anderen schrijven haar optreden inderdaad gemist te hebben. ‘ Ik, en met mij waarschijnlijk vele anderen, zaten tevergeefs op De troubadour te wachten.’

AvroTros laat in een reactie weten het te betreuren dat Kuhr voorafgaand niet op de hoogte was van het besluit om haar optreden niet uit te zenden. ‘Het grote songfestivalfeest is een event van 2,5 uur. Van dit event wordt een tv-registratie gemaakt van negentig minuten. Vooraf was bekend dat het event te lang was voor de tv-registratie en er keuzes in gemaakt moesten worden. We vinden het vervelend voor Lenny dat ze hier vooraf niet van op de hoogte was’, aldus een woordvoerster.

