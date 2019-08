‘Lekker vroeg gaan zoenen is een uitstekend idee’

Er zijn twee categorieën songfestivalartiesten. In de eerste zitten de ervaren zangers en zangeressen: grote namen die ook een keertje mee willen doen aan het malle liedjesfestijn - denk aan Anouk, Trijntje Oosterhuis, de Toppers en 3JS. Uitzonderingen daargelaten zijn ze meestal niet erg succesvol. In de tweede categorie vinden we artiesten van wie we nog nooit hadden gehoord, maar die ineens op dat grote podium staan. Denk hierbij aan Duncan Laurence, Duncan Laurence of Duncan Laurence.



Of aan Maxine en Franklin Brown die in 1996 meededen met De eerste keer, geschreven door Piet Souer en Peter van Asten. Het was, geheel in lijn met de titel, de eerste keer dat we van Maxine en Franklin hoorden. En zoals we allemaal weten: de eerste keer is speciaal en opwindend.