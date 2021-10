Lego bouwt Home Alone huis na: ‘Deze kerstfilm brengt jeugdherinneringen terug’

Er gaat geen kerst voorbij of de filmklassieker Home Alone komt op televisie. Voor wie de film nu echt vaak genoeg heeft gezien, maar wel gek is op de avonturen van Kevin McCallister is er dit jaar een mooi alternatief: Lego komt namelijk met een replica van het beroemde huis.

Het is even een klus, want de Legoset telt maar liefst 3955 stukjes. Eenmaal in elkaar gezet kunnen de bekende scènes uit de film worden nagespeeld, want ook Kevin, de inbrekers Harry en Marv en moeder Kate worden als legopoppetjes meegeleverd. Liefhebbers zullen er nostalgische gevoelens van krijgen, want door talloze details roept de Legoset het gevoel van de film weer helemaal op.

Zo kunnen de boeven Harry en Marv via een kattenluikje naar binnen kijken en kan Kevin via een kabelbaantje vanuit zijn boomhut ontsnappen. Ook is er het busje van de inbrekers, de kerstboom en de spuitbussen om het onhandige duo knock-out mee te gooien, aan alles lijkt gedacht.

Tekst gaat verder onder de Tweet.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lego-fan

De legoset is onderdeel van de Lego Ideas-serie, waarbij fans zelf ontwerpen kunnen maken. Deze Home Alone-set is een idee van de 28-jarige Alex Storozhuk uit Oekraïne. ,,Zoals alle jaren negentig kinderen groeide ik op met Home Alone en de film heeft een speciaal plekje in mijn hart. Dit brengt nostalgie en jeugdherinneringen terug”, valt te lezen op de site van Lego.

Eenmaal gebouwd is het huis 34 centimeter lang, 34 centimeter breed en 27 centimeter hoog. De set is beschikbaar vanaf 1 november.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: