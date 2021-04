Leggen Harry en William het, net als hun moeder Diana en Elton John, bij voor een begrafenis?

In Nederland stelde demissionair premier Mark Rutte de vraag, nadat de verkiezingsuitslag een beetje was ingedaald: ,,Wat doen we met Omtzigt?” Zo ging het in Groot-Brittannië ook na het overlijden van prins Philip. Nadat het land van de eerste schok bekomen was, vroeg men zich af: ,,Wat met Harry en Meghan?” De eerste analyses verschenen al in de Britse pers. The Mirror schrijft bijvoorbeeld dat Charles en William in militair uniform zullen verschijnen, terwijl Harry in burgerkostuum zijn opwachting zal maken. Visueel zal er dus er een verschil zijn tussen de familieleden, wat alleen nog maar meer symboliseert dat Harry er niet 100 procent meer bijhoort.



Al zijn er ook positievere geluiden te lezen. ‘Harry en William kunnen zich gaan verzoenen', kopte de Daily Express hoopvol. ,,Zowel hij als prins William waren, hoewel ze allebei op een ander pad zijn in hun leven, toegewijd aan hun grootvader”, zegt de royalty-expert van de krant.



Harry woont op dit moment in Santa Barbara in Californië, maar een logeerpartijtje bij zijn vader en broer lijkt er nog niet in te zitten. Hij bezit nog steeds Frogmore Cottage - een cadeautje van de Queen - al wordt het optrekje nu bewoond door zijn nicht Eugenie, een dochter van Andrew en diens ex-vrouw Fergie. De verwachting is dat zij een logeerbed laat opmaken voor haar neef. Dat zou zelfs een eenpersoonsbed kunnen zijn, want Meghan blijft hoogzwanger achter in de Verenigde Staten.