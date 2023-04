Leeftijdsclassificatie Pietje Bell-film blijft op 9 jaar staan

NICAM oordeelt dat er in Pietje Bell geweld is te zien en dat dit beangstigend kan zijn voor kinderen onder de 9 jaar. Het gaat met name om de scène waarin Pietje Bell door een leerkracht met een liniaal wordt geslagen.

De keuring van Pietje Bell werd vlak voor de kerstdagen na enkele klachten over geweld veranderd van alle leeftijden naar 12 jaar en ouder. NICAM boog zich in de dagen na kerst opnieuw over de classificatie omdat er een stapel nieuwe klachten was binnengekomen over de herkeuring. Daarna oordeelde de commissie dat het niet 12 jaar, maar 9 jaar en ouder moest zijn. Hier zat enige spoed achter omdat de NPO de film traditiegetrouw in de kerstvakantie uitzendt.

Door de nieuwe keuring kon Pietje Bell weer worden uitgezonden in het jeugdblok Zapp, waar geen programma’s voor 12 jaar en ouder in zitten. Producent Dave Schram liet het er echter niet bij zitten en diende een klacht in. De filmmaker wilde dat Pietje Bell weer voor alle leeftijden geschikt zou zijn.

Pietje Bell was in 2002 een groot succes in de bioscopen. De film trok destijds bijna een miljoen bezoekers.

