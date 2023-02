Lee Towers weer thuis, zanger overladen met wensen en bloemen

Politie heeft meer verdachten in beeld voor bedreigen van schrijver Pim Lammers

De politie en het Openbaar Ministerie hebben verschillende verdachten in beeld in het onderzoek naar smaad, belediging en bedreiging van schrijver Pim Lammers. Dat heeft de politie Midden-Nederland maandag aan het ANP laten weten. De verwachting is dat deze verdachten op korte termijn worden gehoord. De politie wil ‘vaart maken met het onderzoek, om een duidelijk signaal af te geven’, aldus een zegsman. ,,We nemen deze zaak heel serieus. Het vrije woord is een groot goed.”