Lee Towers in quarantaine op Curaçao: ‘Ik loop het park op en neer om niet vast te roesten’

Lee Towers klaagt niet. Hij mag met zijn vrouw Laura min of meer vast zitten op Curaçao, de 74-jarige zanger telt zijn zegeningen. ,,We zitten hier veiliger dan in Nederland. We hadden de kans om terug te gaan, maar we zagen het bij jullie in Nederland uit de hand lopen. Hier zitten we in ons huisje, aan de noordkant van het eiland en we voelen ons veilig.’’