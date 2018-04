Leden Zweedse Academie stappen op na schandaal rondom wangedrag

Trotse Matsoe Matsoe (27) poseert met pasgeboren zoontje

6 april Joey Spaan, beter bekend als Matsoe Matsoe uit Oh Oh Cherso, is vader geworden. Zijn vriendin Elke is bevallen van een zoon, zo schreeuwt de voormalig realityster uit Zoetermeer van de daken via zijn instagrampagina. Het jongetje heeft de naam Jaxx gekregen.