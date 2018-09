Law & Order krijgt weer spin-off: Hate Crimes

'Daniel Craig verkiest nieuwe film boven Bond'

22:06 Acteur Daniel Craig begint in november niet aan de opnames van een nieuwe James Bond, maar staat op de set van een andere film. Hij speelt een hoofdrol in Knives Out, een thriller over een detective die op een lastige zaak wordt gezet. Rian Johnson, de man die onder meer Star Wars: The Last Jedi maakte, gaat volgens Deadline regisseren.