Larry King (87) opgenomen in het ziekenhuis met het coronavirus

Ziggo Dome wil helpen met coronavac­ci­na­tie: ‘Kunnen binnen paar dagen wat opzetten’

2 januari Als het aan evenementenhal Ziggo Dome ligt, helpen ze Nederland met het faciliteren van de infrastructuur voor de coronavaccins. Dat laat een medewerker van de organisatie vandaag weten op Twitter in een reactie aan Maurice Wijnen en ondernemer Ben Woldring. Laatstgenoemde stelde dat de wereldtop van de eventbranche in Nederland is gevestigd en opperde verbinding te maken met de betrokken instellingen.