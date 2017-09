'Langzaam maar zeker word ik een oudgediende'

U bent in het verleden veel met het genre bezig geweest. Het programma is begonnen aan het zevende seizoen: we kunnen concluderen dat het gelukt is naar Amerikaans voorbeeld een satirische nieuwsshow te maken met een miljoenenpubliek.

,,Ja, klopt. Arjen heeft een aantal dingen hartstikke goed gedaan. Hij heeft geleerd van fouten van anderen, onder wie ik. Wat ik vooral bijzonder vind aan Zondag met Lubach is dat ze het gevecht met de NPO hebben gewonnen om korte filmpjes op internet te krijgen. Ik zou willen weten of er ruimte is in Nederland voor een dagelijks satirisch programma."



Enkele schrijvers kent u van Comedytrain. Treedt u nog weleens op in Toomler?

,,Ja, heel af en toe. Comedytrainlid blijf je voor je leven, maar het is inmiddels aan anderen om die tent te draaien. Ik loop er twintig jaar rond, waarvan lang als artistiek leider. Nu ik dat al een tijdje niet meer ben, is er voor het eerst een groepje waarvan ik de helft nog niet heb zien spelen. Langzaam word ik een oudgediende."



Voelt u dat zo?

,,Een beetje. Dat is in mijn geval best vreemd, omdat ik zo vroeg begonnen ben. Ik had, toen Dit was het nieuws naar RTL ging, een gesprek met programmadirecteur Erland Galjaard. Er was even sprake van dat ik een rol zou vervullen bij het programma. Toen zei hij: 'Nee, we gaan nu echt voor jonger talent.' Het werden Daniël Arends en Martijn Koning, allebei ouder dan ik. Overigens zou 'jonger talent' nu geen probleem zijn: Peter Pannekoek, Patrick Laureij, Tim Fransen, De Partizanen... waanzinnig."



U zit straks naast Peter Pannekoek aan de desk bij Dit was het nieuws. Terug bij Avrotros.

,,Ja! Ik ken de mensen achter Dit was het nieuws goed, dus ik wist al een tijdje dat het eraan zat te komen. Ik vind het in Nederland nog altijd het leukste programma waar ik ooit in heb gezeten, en heb er feitelijk nooit echt afscheid van genomen. Het voelt voor sommige mensen misschien alsof er een lijk wordt opgewarmd, maar ik voel me te jong en te energiek om daarin mee te gaan. Peter en ik zijn goed bevriend, maar we verschillen genoeg qua leeftijd en ervaring, waardoor het goed kan werken, denk ik. We boksen ook samen en dan slaat hij me altijd in elkaar, dus dat ga ik verbaal terug doen."



Met een lach: ,,We beginnen eind december, als we de Zwarte Pietendiscussie weer achter de rug hebben. Dat was een keiharde voorwaarde van mij."



Vindt u het nog altijd het leukste om op de planken te staan?

,,Ik heb vroeg besloten dat ik niet zoals Youp, Freek of Dolf elk jaar een programma ga maken. Dat houd ik niet vol, elke keer weer dat rondje. Ik vind het maken het leukste. Ook het moeilijkste en het frustrerendste, maar creëren blijft leuk. Dat vervolgens zestig keer achter elkaar spelen, geloof ik wel."



Waarom kiest u daar met uw nieuwe show dan toch voor?

,,Ik ga daar geheid ook op plekken terechtkomen waarvan ik denk: hier hoef ik echt nóóit meer naartoe. Maar de spanning is er, het voelt nieuw. Ik vind het fascinerend dat al heel veel plaatsen uitverkocht zijn."



Hoe komt dat?

,,Ik denk doordat ik mijn naam wel redelijk heb gevestigd. Je moet je voorstellen dat De slimste mens daar met afstand het belangrijkste programma op tv is: daar worden carrières gemaakt en gebroken. Ik heb daar zeven keer gezeten als kandidaat, dit jaar ben ik jurylid. Daar kijken 1,6 miljoen mensen naar, op 6 miljoen Vlamingen. Dat doet wat met je bekendheid."



,,Daarbij vind ik het belangrijk dat mijn kaartjes niet te duur zijn. Ik vind dat mensen voor een comedyavond niet meer dan 15 euro moeten betalen. Er zijn theaters die er allerlei reserveringskosten bovenop gooien, daar heb ik weinig invloed op, maar ik wil dat studenten of mensen met een beperkt budget kunnen komen kijken. Dus dat laat ik vastleggen."



U heeft Nederland een veilig nest genoemd voor grappenmakers. Is er verschil met België?

,,Toen zette ik Nederland tegenover de Balkan - dan is alles veilig. België is absoluut ook een veilig nest, waar je alles en iedereen in de zeik kunt nemen. Ik heb twee jaar geleden in Vilvoorde gespeeld, een randgemeente van Brussel. Dat was redelijk dicht op de aanslagen van Parijs, dus stonden er militairen voor het theater. Ik liet rook de zaal in blazen voor ik begon. 'Dat is niet alleen voor de sfeer, maar ook zodat terroristen denken: o, hier zijn we al geweest.' Toen was de kou meteen uit de lucht."