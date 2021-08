Langverwachte nieuwe album van Kanye West eindelijk uitgebracht

Op het tiende studioalbum van Kanye staan in totaal 27 nummers. Rappers als Jay-Z, DaBaby en wijlen Pop Smoke werkten eraan mee. Ook Marilyn Manson is te horen op een liedje. Eerder deze week zorgde zijn medewerking al voor ophef omdat de Amerikaanse shockrocker door meerdere vrouwen wordt beschuldigd van seksueel misbruik.

Na drie keer eerder uitstel zou Donda eigenlijk afgelopen vrijdag uitkomen, maar ook die deadline werd niet gehaald. Kanye suggereerde eerder vandaag dat de vertraging kwam doordat de manager van DaBaby nog niet tevreden was.

Luistersessies

De rapper zou het album eigenlijk vorig jaar al uitbrengen, maar dat werd opgeschoven. Kanye organiseerde deze en afgelopen maand in totaal drie luistersessies voor zijn fans in grote stadions. De release van het album stond steeds gepland voor de dag na zo’n evenement.

Donda is de opvolger van het gospelalbum Jesus Is King uit 2019. Ook die plaat kwam later uit dan gepland omdat de perfectionistische rapper er maar aan bleef sleutelen.