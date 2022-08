Lancering House of the Dragon groot succes: trekt 10 miljoen kijkers

De lancering van de nieuwe serie House of the Dragon is tijdens het eerste etmaal gezien door bijna 10 miljoen kijkers, meldt Variety . Het is daarmee de grootste aftrap van een serie in de geschiedenis van HBO.

Naar de première van Game of Thrones, de serie waar House of the Dragon een spin-off van is, keken in 2011 op de eerste dag iets meer dan 4 miljoen mensen. De laatste aflevering van de serie werd in mei 2019 op de eerste dag door ruim 17 miljoen mensen bekeken.

De nieuwe HBO-serie bleek zo populair dat streamingdienst HBO Max voor een deel van de gebruikers crashte. House of the Dragon ging zondagavond om 21.00 uur in New York online.

House of the Dragon speelt zich een kleine 200 jaar voor de gebeurtenissen in Game of Thrones af. Die laatste serie werd een enorme hype. Volgens HBO werd de laatste aflevering, die ruim drie jaar geleden uitkwam, door meer dan 19 miljoen mensen bekeken.

Lees hier onze recensie van House of the Dragon.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de start van de voetbaltalkshows, de nieuwe Impact-award bij de Televizier-ring en een terugblik op de zomerprogrammering.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

We spraken de hoofdrolspelers bij de Europese première van House of the Dragon: