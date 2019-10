Lady Gaga wil niets meer met R. Kelly te maken hebben en schrapt hun duet

Artpop krijgt niet alleen online een heruitgave. Er komen ook nieuwe fysieke exemplaren in de winkels op cd en vinyl. Op diverse websites is het album, dat op 11 november uitkomt, al vooruit te bestellen en op de tracklist is te zien dat Do What U Want ontbreekt.



In januari haalde Lady Gaga het nummer al van iTunes en alle streamingplatforms. Ze wilde op die manier de vrouwen die zich hebben uitgesproken tegen de controversiële zanger in de documentaireserie Surviving R. Kelly een hart onder de riem steken. ,,Ik sta voor 1000 procent achter deze vrouwen, geloof ze, weet dat ze lijden en pijn hebben, en heb sterk het gevoel dat hun stem gehoord en serieus genomen moet worden”, aldus de zangeres.



Gaga, zelf slachtoffer van seksueel misbruik, legde destijds ook uit dat ze het nummer en de bijbehorende video maakte in een ‘donkere tijd in haar leven’. ,,Mijn bedoeling was om iets heel uitdagend en provocerend te maken omdat ik boos was en nog steeds niet het trauma had verwerkt dat zich in mijn eigen leven had voorgedaan.”