Lady Gaga praat openhartig over verkrachting: ‘Ik werd zwanger afgezet op de hoek van een straat’

In de nieuwe documentaire van prins Harry en talkshowhost Oprah Winfrey over mentale gezondheid praat Lady Gaga (35) openhartig over haar eigen worstelingen met een posttraumatische stressstoornis. Toen ze 19 was, werd Gaga verkracht door een producer. ,,Ik ben zwanger op een straathoek afgezet.”

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113. Lady Gaga, die eigenlijk Stefani Germanotta heet, blikt in de nieuwe documentaire The Me You Can’t See op Apple tv+ terug op een traumatische gebeurtenis in haar leven. ,,Ik was 19 jaar oud, ik werkte in de muziekbusiness en een producer zei tegen me: doe je kleren uit”, vertelt de 35-jarige zangeres. Dat weigerde ze, waarop de man dreigde al haar muziek te verbranden. ,,Hij stopte niet met het te vragen en toen bevroor ik gewoon en... Ik weet het niet eens meer.” Gaga werd verkracht door de producer, van wie ze de naam niet wil noemen. ,,En daarna zette hij me zwanger af op de hoek van mijn straat.”

In de jaren die volgen vindt Gaga geen manier om de verkrachting te verwerken waardoor ze zichzelf fysiek pijnigt. ,,Ik schreeuwde en gooide mezelf tegen een muur of sneed me.” Tot op de dag van vandaag heeft de popster nog de neiging om zichzelf te verminken. ,,Zelfs als ik zes briljante maanden heb, hoef ik maar één keer getriggerd te worden waardoor ik me slecht ga voelen. En als ik zeg dat ik me slecht voel, bedoel ik dat ik wil snijden. Ik denk aan doodgaan en vraag me af of ik het ooit ga doen. Maar ik heb van alles geleerd om me uit die gedachten te trekken. Dan zeg ik: ‘Weet je waarom het niet goed is om te snijden? Weet je waarom het niet goed is om jezelf tegen de muur te gooien? Weet je waarom het niet goed is om jezelf pijn te doen? Omdat je je er slechter door gaat voelen. Je denkt dat je je beter gaat voelen, omdat je iemand laat zien: ‘Kijk, ik heb pijn.’ Maar het helpt niet.’”

Dezelfde pijn

Pas in 2014 sprak Gaga voor het eerst over de verkrachting tijdens een radio-uitzending met dj Howard Stern. ,,Ik was op een gegeven moment nog maar een schim van mijn vroegere zelf”, vertelde ze toen. Een jaar later zei ze dat ze de traumatische gebeurtenis zeven jaar lang voor zichzelf had gehouden. ,,Ik wist niet hoe ik het moest accepteren. Ik wist niet hoe ik mezelf niet de schuld moest geven. Het veranderde wie ik was. Het veranderde mijn lichaam, het veranderde mijn gedachten.”

De verkrachting leidde bij Gaga tot een posttraumatische stressstoornis. In The Me You Can't See beschrijft ze hoe ze de klap van de gebeurtenis pas veel later te verduren kreeg, omdat ze die nooit verwerkt had. ,,Eerst voelde ik de volle pijn, toen voelde ik me verdoofd, en daarna was ik wekenlang ziek. Ik had een totale psychotische meltdown en was niet meer hetzelfde meisje. Ik realiseerde me dat het dezelfde pijn was die ik voelde toen de persoon die me verkrachtte me zwanger op de hoek bij mijn ouderlijk huis afzette, omdat ik moest overgeven en ziek was. Omdat ik misbruikt was en ik maandenlang opgesloten zat in een studio.”

‘Er is niets mis met je’

Lady Gaga heeft één advies voor iedereen die in een soortgelijke situatie zit en het moeilijk heeft: ,,Het is zo belangrijk om je te omringen met minstens één persoon waarbij je terecht kan. Er is een manier om jezelf te reguleren.” Hoewel ze zich nu beter voelt, geeft ze toe dat ze nog steeds worstelt met haar mentale gezondheid. Ze waarschuwt dan ook dat een makkelijke oplossing niet bestaat. ,,Het pad dat ik bewandel, het gevoel dat ik mezelf wil snijden en het gevoel dat ik dat niet wil, liggen eigenlijk heel dicht bij elkaar. Iedereen denkt dat het in een rechte lijn gaat. Dat het net als elk ander virus is: je wordt ziek en je geneest. Weet je? Zo is het niet. En eigenlijk denk ik dat dat mensen in de val lokt. Je raakt gefrustreerd over jezelf. Je denkt: ‘Waarom word ik niet beter, wat is er mis met mij?’ En weet je wat? Er is niets mis met je. Maar er is iets wat niet goed gaat, en dat is niet makkelijk.”

