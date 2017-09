Lady Gaga opgenomen in ziekenhuis met hevige pijnen

Oscar-winnaar Eddie Redmayne vijf jaar lang gestalkt door Duitse vrouw

22:01 Hollywood-ster Eddie Redmayne is ruim vijf jaar lang gestalkt door een 49-jarige Duitse vrouw. De vrouw liet haar tienerdochters achter in Duitsland en zocht de Britse acteur regelmatig op in een park in de buurt. Ook probeerde ze hem aan te raken, terwijl hij met zijn dochter was en bespiedde hem door zijn raam terwijl hij zich omkleedde.