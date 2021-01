Lady Gaga maakt diepe indruk met volkslied bij inauguratie Joe Biden

Dochtertje Jan Dulles stierf in zijn armen: ‘Zal haar lach nooit vergeten’

17:43 Donna, het dochtertje van Jan Dulles, overleed vorige maand door complicaties die voortkwamen uit een scheurtje in haar middenrif. De 3JS-zanger had zijn drie maanden oude meisje in zijn armen toen ze stierf. ,,Dit is een trauma dat nooit meer weggaat.’’