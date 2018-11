Lady Gaga had eerder psychische hulp nodig

Gaga kampte zelf meerdere malen met depressies en posttraumatische stoornissen. ,,Ik wou dat er een systeem was dat mij had kunnen beschermen en begeleiden, een systeem om mij in staat te stellen om nee te zeggen tegen dingen waarvan ik dacht dat ik ze moest doen. Een systeem dat mij in staat had gesteld om weg te blijven uit giftige werkomgevingen of om te werken met dubieuze mensen. Er waren dagen dat ik worstelde of niet naar mijn werk kon. Ik wil dat niet weer meemaken en voorkomen dat andere artiesten dit overkomt."



Lady Gaga ging tijdens haar speech van bijna 25 minuten uitgebreid in op haar eigen mentale crisis die haar ertoe bracht om professionele hulp te zoeken. ,,Ik begon te merken dat ik een black-out kreeg en minutenlang voor me uit staarde. Ik zag flitsen van dingen waar ik door werd gekweld en die ik had weggestopt in mijn hoofd om mezelf te beschermen. Dat bleken symptomen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) te zijn en ik miste professionals om me heen." Ze legde uit dat deze mentale klachten uiteindelijk leidden tot fysieke, chronische pijn, paniekaanvallen en suïcidale gedachten. "Een lange lijst, maar die lijst heeft mijn leven veranderd en niet ten goede."



Ze had eerder hulp moeten zoeken, concludeerde ze. ,,Ik vertel dit omdat het voor mij te laat was. Ik had eerder geestelijke gezondheidszorg nodig. Iemand die de duisternis in mijn binnenste zou zien waar ik mee worstelde."