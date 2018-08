Ladies of Soul brengt hommage aan Aretha Franklin

,,Ik zou niet weten hoe we dat nu niet zouden kunnen doen", antwoordde Oosterhuis op een vraag van dj Wouter van der Goes. ,,Zij was zo groot en bijzonder. Eigenlijk zit er elk jaar wel iets van haar in de show. Het lijkt me zeer gepast om de komende editie een mooie hommage samen te stellen."

De Ladies of Soul is een gelegenheidsgezelschap van een vaste groep Nederlandse soulzangeressen die elk jaar in februari een reeks optredens in de Ziggo Dome in Amsterdam verzorgen. De formatie bestaat momenteel uit Glennis Grace, Edsilia Rombley, Candy Dulfer en Berget Lewis. De groep trad in 2012 voor de eerste maal op; de concerten zijn elk jaar uitverkocht.