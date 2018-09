Labrador Oz eerste gezinsuitbreiding Meghan en Harry

Het wordt de tweede hond voor het koninklijke stel. Beagle Guy woont al even bij de hertogin van Sussex een haar man. Guy woonde eerst bij Meghan in Toronto. Toen ze naar Londen verhuisde, nam ze de hond mee. Haar andere hond, Bogart (een kruising tussen een labrador en een shepherd) was te oud voor de verhuizing, en bleef achter bij vrienden in Canada.

De nieuwe hond heeft volgens The Daily Mail de naam Oz gekregen. Waar de naam precies vandaan komt, is niet duidelijk. Het zou een verwijzing kunnen zijn naar ‘The Wizard of Oz’, het wereldberoemde verhaal van Frank L. Baum. Maar de hond kan ook vernoemd zijn naar aankomende eerste grote reis van het stel naar Australië, waar ze de Invictus Games in Sydney gaan openen.

Thuis