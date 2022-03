Laatste seizoen Peaky Blinders binnenkort te zien op Netflix

Goed nieuws voor de fans van Peaky Blinders ! Seizoen 6 is vanaf 10 juni te zien bij streamingdienst Netflix. Dit laatste seizoen van de populaire serie ging 27 februari al van start bij de BBC, maar zal vanaf 10 juni in zijn geheel te zien zijn bij Netflix.

In de trailer van het nieuwe seizoen is Tommy Shelby te zien, terwijl hij alleen over een grasveld loopt en vervolgens met een geweer om zich heen schiet. Fans van de serie wachten al een tijdje op het nieuwe seizoen, want de laatste aflevering van seizoen 5 kwam al meer dan twee jaar geleden uit. De coronapandemie zorgde er mede voor dat de opnames vertraagd werden. Het zesde en laatste seizoen bestaat uit zes afleveringen.

Naar verwachting keren alle bekende personages terug, al zal tante Polly (Helen McCrory) niet te zien zijn. De actrice overleed in 2021 op 52-jarige leeftijd na een strijd tegen kanker.

Hoewel dit het laatste seizoen is van de serie, volgt er nog wel een film over de Peaky Blinders. Bedenker Steven Knight liet eerder aan Variety weten dat de opnames daarvan in 2023 zullen beginnen. ,,En dat is een soort van het einde van het Peaky Blinders dat we kennen.”

In de BBC-serie volgen we Tommy Shelby en de Peaky Blinders, een gang in Birmingham net na de Eerste Wereldoorlog. Tommy wil een groot zakenimperium opbouwen en iedereen die hem in de weg staat, krijgt met de Peaky Blinders te maken.

