La Ruche: Hoe overleef je een moeder met een bipolaire stoornis?

recensieOnze filmredactie maakt je wegwijs in het actuele aanbod. Wat moet je gezien hebben en waarom? Vanaf nu in de Nederlandse bioscopen: het familiedrama La Ruche .

La Ruche Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Familiedrama



Omdat het in de film nooit hardop wordt uitgesproken, moet je er wat interviews met de Waalse regisseur Christophe Hermans op nalezen, maar het moederpersonage Alice in La Ruche (de bijenkorf) leidt aan een bipolaire stoornis. Een complexe ziekte die onder meer leidt tot extreme stemmingswisselingen. Haar drie tienerdochters weten bijna niet beter dan constant te leven op het ritme van haar griezelig veranderende buien, ook omdat hun vader zo goed als constant afwezig is.

Wanneer Alice (Ludivine Sagnier) gebroken voor zich uit staart of onbehoorlijk buiten zinnen is van woede, is het adem inhouden en wachten tot de spreekwoordelijke zon weer gaat schijnen. Áls die schijnt, is er ineens zo veel liefde dat de neiging bestaat alle misère weer te vergeten. Hoe lang houdt zoiets stand? Aangrijpend is vooral wat de situatie doet met de oudste dochter Marion. Zij voelt zich noodgedwongen sneller volwassen te worden dan ze eigenlijk wil en de moederrol over te nemen.

Triest

La Ruche moet het grotendeels hebben van die levensechte gezinsdynamiek. Je gelooft vanaf de eerste seconde dat deze dames (allen buitengewoon sterke actrices) het al jaren met elkaar rooien. Hermans (van oorsprong documentairemaker, dit betreft zijn eerste speelfilm) lijkt verder niet uit op visuele flair, verrassingen of het geheel in een bredere context plaatsen . Wat hier gebeurt is in en in triest, punt uit. Misschien is dat ook gewoon genoeg.

Regie: Christophe Hermans. Hoofdrollen: Ludivine Sagnier, Sophie Breyer, Mara Taquin en Bonnie Duvauchelle

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: