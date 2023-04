Kzk-stel gooit indeling huis na twee weken alweer om: ‘Volgende keer is voordeur misschien roze’

Kim (30) en Paul (33), het koppel dat maandagavond te zien was in Kopen zonder kijken, hebben twee weken na de opnames van het woonprogramma hun huis in Driebergen alweer omgegooid. ,,Elke dag als we wakker worden, denken we nog: we gaan iets veranderen.’’

In de aflevering, waar maandagavond 1.020.000 mensen op afstemden, was te zien hoe het stel na enige zenuwen opgelucht kon ademhalen toen ze voor het eerst hun huis in Driebergen zagen. De gedurfde, roze woonkamer viel volledig in de smaak en ook de slaapkamers van de kinderen voldeden (in eerste instantie) aan de wensen van Kim en Paul.

Paul kon zijn tranen niet bedwingen na het zien van het huis. ,,Dit is echt heel mooi’’, zei hij met een brok in zijn keel. ,,Die kinderen zijn zo belangrijk voor ons en als daar op zo’n manier rekening mee wordt gehouden en het wordt zo ingevuld, dan is dat gewoon echt iets wat gelukkig maakt.’’

Eigen kamers

Toch bleek er achteraf een probleem, vertellen Kim en Paul aan RTL Boulevard. De twee hadden aan hun (pleeg-)kinderen ieder een eigen slaapkamer beloofd. Die belofte is niet nagekomen, want de oudste kinderen slapen met elkaar op zolder. Volgens Kim zijn ze vlak na de verhuizing ‘zoekende naar de laatste slaapkamer’. ,,De oudste vertelde dat ze het huis hartstikke mooi vond, maar zei wel: ‘Waar is dan mijn slaapkamer?’’’ Daarom besluiten Kim en Paul twee weken na de verhuizing de bovenverdieping alweer om te gooien. ,,We hebben het beloofd aan ze, dus hoe gaan we het oplossen?

Om de kinderen een eigen slaapkamer te geven, slapen zij nu op de eerste verdieping en de ouders op de zolderkamer, in plaats van andersom. Daarbij is de babykamer afgestaan aan een van de meisjes. ,,Het was even zoeken, maar we zijn blij dat ieder een eigen plek heeft”, vult Paul aan.

Inmiddels voelt het hele gezin zich thuis in Driebergen, maar dat betekent niet dat het huis nooit meer op de schop gaat. Kim: ,,Elke dag als we wakker worden, denken we nog: we gaan iets veranderen. Dus wie weet, de volgende keer als jullie langskomen is de voordeur wel roze.‘’

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: