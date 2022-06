Kylie Jenner tart Instagram met tepelbikini en eerste foto’s van bruiloft Britney Spears

De nieuwe chef-dirigent van het Concertge­bouw­or­kest is pas 26, maar moet nog vijf jaar wachten

De 26-jarige Fin Klaus Mäkelä wordt de nieuwe chef-dirigent van het Concertgebouworkest in Amsterdam. Dat kondigde het gezelschap vanochtend aan in een persconferentie. Mäkelä volgt Daniele Gatti op, die in 2018 moest vertrekken na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

11:05