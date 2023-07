Kylie Jenner heeft spijt van borstvergroting op haar 19de: ‘M’n hart breekt als dochter het ook wil’

Fans dachten al jaren dat Jenner haar borsten had laten vergroten, maar dat gaf ze nooit toe. Ze was aangekomen, droeg goede push-up-bh’s en gebruikte tape om ze omhoog te houden, hield ze vol. Deze week geeft ze het alsnog toe.

,,Ik heb mijn borsten laten doen vóór Stormi’’, bespreekt ze in een nieuwe aflevering van The Kardashians met haar beste vriendin Anastasia Karanikolaou. ,,Zes maanden voordat ik Stormi kreeg, me niet realiserend dat ik een kind zou krijgen toen ik 20 was. Ze waren nog aan het genezen.’’

Jenner, inmiddels ook moeder van zoon Aire (1), zou willen dat ze nooit aan de ingreep begonnen was. ,,Ik had mooie borsten, natuurlijke tieten. Echt prachtig. De perfecte maat, alles perfect.’’ Ze adviseert iedereen die ook een borstoperatie overweegt vooral te wachten tot ze kinderen hebben gekregen. De halfzus van Kim Kardashian hoopt dat dochter Stormi (5) wat dit betreft geen voorbeeld aan haar neemt.

,,Mijn hart zou breken als ze iets aan haar lichaam wil laten doen op haar 19de’’, aldus Jenner. ,,Ze is het mooiste wezen ooit. Ik wil de beste moeder en het beste voorbeeld voor haar zijn. Ik wou dat ik haar kon zijn en alles anders kon doen. Ik zou niets aanpassen.’’

‘Niet mijn hele gezicht veranderd’

Kylie groeide op voor het oog van de camera’s en in de media is vaak gespeculeerd over de vele cosmetische ingrepen die ze zou hebben ondergaan. ,,Een van de grootste misvattingen over mij is dat ik een onzeker kind was en dat ik zoveel operaties zou hebben laten doen om mijn hele gezicht te veranderen’’, zei ze onlangs. ,,Dat is onjuist. Ik heb alleen fillers genomen. Ik wil niet dat dit aan me kleeft, ik wil dat iedereen van zichzelf houdt.’’

Volledig scherm Kylie Jenner in 2013. © BrunoPress/PhotoShot

Jenner verwees naar haar lippen, die ze al op haar 17de voller liet maken. Hoewel ze zichzelf knap vond, was ze onzeker over haar mond. Van die ingreep heeft ze géén spijt. Vanwege het resultaat, maar waarschijnlijk ook omdat het haar inspireerde haar eigen cosmeticamerk te beginnen met lipstick ‘voor de perfecte tuitmond’ als eerste product. Het leidde er mede toe dat ze inmiddels ruim 618 miljoen euro waard is volgens Forbes. Haar eigen make-uproutine duurt gemiddeld overigens zo’n 3,5 uur.

