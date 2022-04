Kylie Jenner: Blac Chyna viel ex-vriend Tyga aan met mes

Boos en NikkieTuto­ri­als grote kansheb­bers bij Best Social Awards

YouTubeserie Boos en Nikkie de Jager (NikkieTutorials) zijn dit jaar met ieder twee nominaties de grootste kanshebbers bij de uitreiking van The Best Social Awards. Beiden kunnen winnen in de categorie Beste Youtuber/YouTubeserie.

9:56