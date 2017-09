Kylie Jenner (20) zwanger van eerste kind

Brace: Soundos' schuld dat ik mijn achillespees scheur

22 september Het is al weken geleden dat hij tijdens een proef van Expeditie Robinson zijn achillespees scheurde, maar Brace is nog steeds niet helemaal de oude. ,,Ik heb nog een beetje last", vertelde de zanger, die inmiddels weer 'stoer' loopt zonder krukken, in RTL Boulevard.