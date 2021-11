Kurt Cobain wilde Dave Grohl uit Nirvana schoppen: ‘Kurt wilde een andere drummer’

Het scheelde een haar of Kurt Cobain had Dave Grohl (52) uit Nirvana gegooid. Dat zegt de huidige frontman van de Foo Fighters in interview met het magazine Vulture. ,,Ik hoorde Kurt zeggen dat hij een andere drummer wilde.”

Grohl maakte destijds furore als drummer van Nirvana. Hij dacht ook dat er geen vuiltje aan lucht was tot hij een gesprek opving tussen Nirvana-frontman Kurt Cobain en bassist Krist Novoseli. De oprichters van de band zaten enkele rijen voor hem in een vliegtuig, vlak voor de aanvang van de ‘In Utero’-tour. ,,Ik kon Kurt horen zeggen: ‘Ik denk dat we een ander type drummer nodig hebben, zoals Dan Peters’”, zegt Grohl. ,,,Ik was echt overstuur omdat ik dacht dat alles in orde was.”

Peters maakte kort deel uit van Nirvana voor Grohl, maar die laatste bleef uiteindelijk toch drummer. ,,Ik sprak met Krist en ik zei: ‘Is dat echt wat jullie willen doen? Want als dat is wat je wilt, laat het me dan gewoon weten, dan kunnen we stoppen’, vervolgt Grohl. ,,Ik heb er uiteindelijk ook met Kurt over gesproken en hij zei: ‘Nee. Dat is niet wat we willen doen.’ Ze besloten dat ik moest blijven.’”

Grohl was van 1990 tot 1994 drummer van Nirvana. De Amerikaanse grungeband scoorde met hits als ‘Smells like teamspirit’, maar in 1994 kwam er abrupt een einde aan Nirvana toen Kurt Cobain plots uit het leven stapte. De leadsinger werd amper 27.