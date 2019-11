Kunnen commerciëlen nog scoren met talkshow? ‘Je hebt zo een Jan de Hoopje’

video Martijn Krabbé: The Voice bestaat over tien jaar niet meer

7:26 Martijn Krabbé denkt niet dat The Voice of Holland over tien jaar nog bestaat. ,,Ik kan me niet voorstellen dit programma nog tien jaar loopt. Het zou een wereldrecord zijn”, zei de presentator gisteren bij de opening van een Voice pop-up store in Hoog Catherijne in Utrecht. ,,Vijf jaar, dat heeft het programma op dit platform nog wel in zich.”