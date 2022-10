KRO-NCRV onderzoekt 16 zaken Spoorloos, bevestigt 2 ‘mismatches’ na onthullingen Kees van der Spek

updateKRO-NCRV onderzoekt zestien zaken uit het programma Spoorloos waar een Colombiaanse fixer bij betrokken was wiens integriteit ter discussie staat door een vanavond uit te zenden aflevering van Oplichters Aangepakt van misdaadjournalist Kees van der Spek. De omroep kan inmiddels twee ‘mismatches’ bevestigen van Nederlanders die in Colombia niet aan de juiste biologische ouders zijn gekoppeld.

Twee andere matches zijn inmiddels wel bevestigd door dna-onderzoek. ,,De overige twaalf zaken gaan we opnieuw tegen het licht houden en indien gewenst en mogelijk bieden we de betrokkenen alsnog een dna-test aan. Sinds 2019 doen wij standaard een dna-test bij al onze zoektochten”, liet KRO-NCRV gisteravond weten in een verklaring.

Kees van der Spek gaf gisteren in talkshow Jinek aan dat sowieso drie, maar mogelijk zelfs vijf mensen aan verkeerde biologische ouders zijn gekoppeld via het programma. De journalist vindt het eigenlijk niet kies om een ander programma dat goed werk verricht te bekritiseren. ,,Je moet ervan uitgaan dat Spoorloos gewoon te goeder trouw handelt. Die willen goede dingen doen en mensen herenigen en dan ontdek je dit. Ik kwam in contact met Barbara, die zelf een zoekbureautje is begonnen en ontdekte dat een aantal dingen niet klopte. Het is iets wat zo wezenlijk is voor geadopteerden: wat is je identiteit? En als dat niet klopt moet je er wel induiken als journalist.”

Biologische moeder

Barbara Quee deed in 2005 mee aan Spoorloos. Daarin werd gesteld dat haar biologische moeder was gevonden. De vrouw vertelde dat ze in de problemen was geraakt en vroeg geen contact meer met haar te zoeken. ,,Ik begon er meteen al een beetje aan te twijfelen”, vertelde Quee bij Jinek. ,,Ik zeg ook meteen: wat een apart verhaal. Heel gek dat Spoorloos je moeder heeft gevonden, maar ze heeft geen vaste woon- en verblijfplaats. En je kan haar niet ontmoeten.”

Volledig scherm Barbara en Kristian. © RTL/Jinek

Er waren ook geen foto's van haar moeder. ,,Ik heb daar contact over gehad met Spoorloos, want dat is toch iets tastbaars. Waar ik naar op zoek was.” Er werd toen aangegeven dat er geen foto's waren gemaakt omdat haar moeder te bang zou zijn geweest. In 2018 uitte een vriendin haar twijfels bij Barbara. Ze zag bepaalde details die niet klopten en die niet overeenkwamen met de adoptiepapieren.

Ze had ook contact met een jongen die herenigd zou worden met zijn zus, maar dat bleek zijn zus helemaal niet te zijn. Dat bleek uit een dna-test. Dat was niet via Spoorloos, maar via een andere organisatie. De fixer, de man die ter plekke alles regelt, bleek zowel in zijn zoektocht als die van Barbara dezelfde man: Edwin Vela.

Fixers

,,Dat is iemand die buiten beeld het onderzoek doet”, vertelde Van der Spek. ,,Zo werken veel programma’s in het buitenland, die gebruiken fixers om dingen uit te zoeken. Hij is iemand op wie je blind moet kunnen vertrouwen. Maar hij bleek iemand te zijn waar je niet op moet vertrouwen.” De misdaadjournalist gaf aan dat Vela aan zestien zaken van Spoorloos heeft meegewerkt.



Kristian van der Mark werd door het programma gekoppeld aan zijn halfbroertje. Ook bij hem was het verhaal dat zijn moeder geen vaste verblijfplaats had. Hij wilde iets goeds voor zijn halfbroertje doen en betaalde zijn schoolgeld. ,,Alles verliep wel via Edwin Vela. Als ik contact met hem wilde houden vanuit Nederland liep dat via hem. En als mijn halfbroertje dan naar het internetcafé moest, dan had hij daar geld voor nodig.”

Quote Al die jaren dat ik haar had kunnen vinden, ben ik haar misgelopen Kristian van der Mark

Het contact met zijn halfbroertje verwaterde. Kristian kreeg twijfels omdat hij geen normaal contact met hem kreeg. In 2019 is hij nog een keer naar Spoorloos gegaan. ,,Ze gaven mij alleen het e-mailadres van Edwin Vela. Ik heb hem toen een paar keer gemaild. Toen ik naar Colombia wilde gaan en samen met hem mijn halfbroertje wilde bezoeken, wees hij dat af. ‘Zoek dan maar iemand anders’, reageerde hij.”

Biologische moeder

Uiteindelijk werd Kristian geholpen door Barbara en zij wist wél zijn echte biologische moeder op te sporen. Dat bleek een heel andere vrouw dan door Spoorloos eerder gevonden. Samen met Van der Spek zijn ze naar Colombia gegaan voor een dna-onderzoek. ,,Al die jaren dat ik haar had kunnen vinden, ben ik haar misgelopen", vertelt Kristian na het positieve resultaat in de uitzending van Van der Spek.



De zogenaamde halfbroer waar hij contact mee had, bleek niet zijn halfbroer te zijn. ,,Ik neem Spoorloos kwalijk dat ze niet hebben gecheckt of het allemaal klopte. Ook hebben ze geen antwoorden gegeven. Ik heb destijds al aangegeven dat er dingen niet klopten, maar ze hebben me nooit geantwoord.”



Van der Spek geeft aan dat Spoorloos tot 2010 gebruik heeft gemaakt van de diensten van Vela. Vanaf 2017 werd zijn hulp weer incidenteel gevraagd. ,,Maar ik denk dat dat nu klaar is.”



Barbara nam meerdere malen contact op met Spoorloos. ,,Ze zeiden: we bellen je terug. We zoeken je dossier erbij en je hoort van ons. Eigenlijk heb ik sinds de uitzending niets meer van ze gehoord.” Naar aanleiding van de aflevering van Van der Speks programma namen de makers van Spoorloos wel contact met haar op. ,,Zelfs toen waren ze nog in de veronderstelling dat ik wel mijn dossier heb gekregen. Tot nu toe weet ik niets over mijn zoektocht en geven ze geen antwoord.”

De uitzending van Kees van der Spek: Oplichters aangepakt is vanavond om 20.30 uur te zien op RTL 5.

Reactie KRO-NCRV De omroep KRO-NCRV zegt na de uitzending van Jinek, waarin Van der Spek alvast vertelde waar hij bij het maken van zijn programma op stuitte, ‘geschrokken’ te zijn door de bevindingen. ,,We maken al ruim 30 jaar Spoorloos en weten als geen ander hoe belangrijk het is om te weten waar je vandaan komt”, staat in de verklaring. Afgelopen zomer publiceerde Spoorloos op zijn website al het verhaal van dochter Isabel en moeder Maria (op verzoek gefingeerde namen) over een match die zestien jaar later toch geen match bleek te zijn.

