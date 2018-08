'Kritische Paris Hilton stelt glitter- en glamourhuwelijk half jaar uit'

De schatrijke Amerikaanse hotelketenerfgename Paris Hilton (37) heeft haar voor november dit jaar geplande droomhuwelijk met de 4 jaar jongere The Leftovers-acteur Chris Zylka met minimaal een half jaar uitgesteld. De uiterst kritische blondine heeft meer tijd nodig om alles tot in de puntjes te regelen voor haar bedoelde glitter- en glamourbruiloft.

Volgens de New York Post zal het jawoord niet eerder dan in mei 2019 plaatsvinden. Een kennis van Hilton vertelde aan de krant dat alles in kannen en kruiken leek voor de geplande datum in november, maar dat Paris toch besloot het feest tot op zijn vroegst in mei uit te stellen. Het management van Hilton heeft nog niet gereageerd op het bericht dat in de Verenigde Staten zorgde voor een stroom geruchten. Een van de roddels is dat Hilton en haar v erloofde Zylka recent slaande ruzie hebben gekregen en onzeker zijn over een gezamenlijke toekomst.

Het zou wel nog steeds de bedoeling zijn dat het huwelijk plaatsvindt in de Good Shepherd Church in Los Angeles, de kerk waarin Paris' ouders in 1979 trouwden. Eerder gaf Paris op Twitter al aan dat ze de lat extreem hoog heeft liggen voor de bruiloft. ,,Ik wil dat het de speciaalste dag van mijn leven wordt, net zoals een sprookje in een Disney-film."

Aanzoek

Paris Hilton (36) werd begin januari tijdens een wintersportvakantie in Aspen ten huwelijk gevraagd door haar vriend Chris Zylka. Na het aanzoek in de sneeuw liet ze op Instagram weten: ,,Ik ben zo blij en gelukkig dat ik verloofd ben met de liefde van mijn leven. Mijn beste vriend en zielsverwant. Perfect voor mij op allerlei manieren. Hij is zo betrokken, loyaal, liefdevol en heeft zijn hart op de goede plaats. Ik voel met het gelukkigste meisje ter wereld. Jij bent mijn droom die is uitgekomen. Bedankt dat je hebt laten zien dat sprookjes echt bestaan.''

Na het aanzoek liet Paris aan iedereen die dat wilde in Aspen haar verlovingsring à 2 miljoen dollar zien. Het koppel zou vervolgens tot in de kleine uurtjes hebben gefeest in een hippe club in het sjieke wintersportoord in de VS. Hilton en acteur Zylka zijn sinds twee jaar samen. Ze leerden elkaar acht jaar geleden kennen tijdens een feest rond de Oscarsuitreiking en raakte vervolgens goed bevriend. In februari 2017, na maandenlange geruchten en speculaties over haar liefdesleven, bevestigde ze haar relatie met Zylka.

Het is niet de eerste keer dat Hilton ten huwelijk is gevraagd. In maart 2008 verloofde ze zich met Benji Madden: gitarist en achtergrondzanger van de band Good Charlotte. In november van dat jaar gingen ze uit elkaar. Van oktober 2011 tot mei 2012 zou ze een relatie hebben gehad met de Nederlandse dj Afrojack.

