Kritiek op Douwe Bob na ‘tenenkrommend’ optreden in M

Het was de eer aan Douwe Bob om het tweede seizoen van de talkshow af te sluiten. Vol enthousiasme kondigde Margriet van der Linden de Amsterdammer aan, die vervolgens het bekende nummer van Shania Twain inzette, onder begeleiding van zijn gitaar en band.



Op sociale media stroomden echter niet zulke positieve berichten binnen. De kijkers thuis merkten vooral op dat het optreden van Douwe niet al te zuiver was. Zo schrijft iemand: ‘Mijn god... zijn carrière is voorbij.’ Weer een ander: ‘Tenenkrommend slecht optreden van Douwe Bob bij #M’.



De zanger rept zelf met geen enkel woord over zijn optreden in de aflevering, die 711.000 kijkers trok. Wel deelde hij gisteravond twee filmpjes waarin te zien is hoe er werd gejamd in de studio.