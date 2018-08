Kritiek op Disney na ontslag Guardians of the Galaxy-regisseur zwelt aan

Acteur Dave Bautista, die in de films het personage Drax speelt, sprak gisteren op Twitter zijn ongenoegen uit over studio Disney. ,,Het is misselijkmakend om te werken voor een bedrijf dat toegeeft aan een lastercampagne van een stel cybernazi’s. Ik maak mijn contract af en maak Guardians of the Galaxy zonder James Gunn, maar het is niet waar ik voor heb getekend.’’



Wat is er aan de hand? Gunn was ver voor het maken van de kaskrakers een bekend provocateur op Twitter. Grappig bedoelde berichten over 9-11, verkrachting en de ziekte aids schrijft hij al vele jaren niet meer, wel haalt Gunn nog geregeld uit naar de Amerikaanse president Trump.



Om die reden duikelde de rechts-activistische nieuwssite The Daily Caller een paar van zijn oude (en inmiddels verwijderde) tweets op en publiceerde deze met de opmerking dat Gunn onder meer homofoob en racistisch is. Het familievriendelijke Disney, verantwoordelijk voor Guardians of the Galaxy, aarzelde geen moment en ontsloeg de cineast. Het derde deel in de succesvolle franchise wordt ineens door een ander gemaakt. Meerdere openbare excuses van Gunn maakten geen verschil.