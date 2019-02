Krezip na twaalf jaar weer in hitlijst

Krezip is voor het eerst sinds twaalf jaar weer in de Single Top 100 te vinden. Lost Without You , de nieuwe single die is voortgekomen uit de reünie van de Tilburgse band, staat op de 58e plek.

De laatste keer dat Krezip een plek in de hitlijsten wist te bemachtigen was in 2007. Toen stond de groep met de single All My Life op de zevende plaats. Krezip nam twee jaar later afscheid om eind vorige maand een comeback aan te kondigen. De muzikanten treden drie keer op in de Ziggo Dome en ze staan op Pinkpop.

Verder is er deze week in de Single Top 100 weinig veranderd. Hij is van mij van Kris Kross Amsterdam, Maan, Tabitha en Bizzey staat voor de vijfde achtereenvolgende week op nummer 1. Frenna en Mula B zijn net als vorige week op de tweede plek te vinden en Drup van Bizzey, Kraantje Pappie, Jonna Fraser en Ramiks staat nog steeds op de derde plaats.

Singles Top 10 week 5

(notering, tussen haakjes notering vorige week. Samengesteld door GfK Dutch Charts)