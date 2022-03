Kort geding Kink over noodverlenging FM-frequenties afgewezen: ‘Nieuwe stappen volgen’

De FM-frequenties zouden eigenlijk in september 2022 geveild worden. Mona Keijzer, toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken, besloot vanwege de coronacrisis tot een noodverlenging, waardoor de huidige stations met een FM-frequentie die ook hielden. Kink was het daar niet mee eens. Volgens hen is de advertentiemarkt dusdanig aangetrokken dat een noodverlenging niet nodig is. In de rechtbank werd het station gesteund door Qmusic. DPG Media, het moederbedrijf van de succesvolle zender, bleef lange tijd neutraal, maar met herstel van de advertentiemarkt (2021 was het beste jaar ooit volgens een onderzoek van Audify) na de coronadip vonden ze een noodverlenging niet meer gewenst.

Teleurgesteld

De rechtbank wees het kort geding dat Kink aanspande af. De rechter betwijfelt of de radiozender wel genoeg vermogen heeft om mee te kunnen bieden bij een veiling van de FM-frequenties en de spoedeisende factor ontbreekt. Er loopt ook nog een bodemprocedure over de noodverlenging van de FM-frequenties, die wordt in juni behandeld.



Kink is teleurgesteld in het besluit van de rechter. ,,Maar we zien de bodemprocedure in juni met vertrouwen tegemoet”, zegt algemeen directeur Jan Hoogesteijn. ,,Dat we niet genoeg geld zouden hebben, vind ik een absurd argument.” Tijdens de behandeling van de zaak gaf de advocaat van Kink aan dat de zender nog een geldschieter achter zich heeft staan. De rechter zag onvoldoende bewijs daarvoor.



Naast de bodemprocedure wil Kink binnen enkele dagen nieuwe juridische stappen zetten. Ze zien de noodverlenging van de FM-frequenties als illegale staatssteun. Later deze week maakt de radiozender daar meer over bekend.