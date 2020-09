Koreaanse pop van BTS knalt Top 40 binnen

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 36. In de lijst zien we 2 binnenkomers, 3 zittenblijvers, 13 stijgers en 22 zakkers.

36 (--) TAKE YOU DANCING- Jason Derulo

Deze week neemt Jason Derulo afscheid van de eerste plaats. De 30-jarige Amerikaan stond de afgelopen vijf weken op nummer 1 met Savage Love, de track die hij met Jawsh 685 maakte. Take You Dancing is de volgende hit voor Derulo en inmiddels zijn er al honderdduizenden TikTok-video’s gemaakt met het nummer. Take You Dancing is de twintigste Top 40-hit voor Jason Derulo – nieuw op nummer 36.

25 (--) DYNAMITE- BTS

Precies acht jaar geleden maakte PSY zijn debuut in de Top 40 met Gangnam Style. De clip bij dat nummer brak alle records en inmiddels herhaalt de geschiedenis zich nu want ook Dynamite van BTS breekt alle records. De video was direct na de release de eerste clip ooit die binnen een dag meer dan 100 miljoen keer werd bekeken. Na PSY is BTS de tweede act uit Zuid Korea die we in de Top 40 mogen verwelkomen. Hun eerste Engelstalige single was afgelopen week de Alarmschijf bij Qmusic en is nu, op nummer 25, de hoogste nieuwe.

12 (23) JERUSALEMA- Master KG ft. Nomcebo

Op gezette momenten duikt er wel zo’n dansje op dat tot grote hoogtes weet te komen. En dan noemen we de Macarena of de Ketchup Song nog maar eens een keer. De nieuwste trend is afkomstig uit Zuid-Afrika en werd door Master KG en Nomcebo gemaakt. Zelfs in de tijd van corona weet dit dansje, ook met anderhalve meter afstand, steeds bekender te worden. In België veroverde Jerusalema afgelopen week de eerste plaats in de Ultratop 50. In de Top 40 is het een van de twee snelste stijgers met elf plaatsen winst op nummer 12.

1 ( 3) MÁS MÁS MÁS- Rolf Sanchez

Head & Heart van Joel Corry en MNEK zakt een plaatsje naar nummer 3 en ook Savage Love (Laxed – Siren Beat) van Jason Derulo en Jawsh 685 doet een stapje naar beneden. Eerder dit jaar was Rolf Sanchez dicht bij een nummer 1-hit met Pa Olvidarte, zijn hit met Emma Heesters. Wat toen net niet lukte gebeurt nu wel met Más Más Más, zijn eerste nummer 1-hit. Na Smoorverliefd en 17 Miljoen Mensen staat er dit jaar voor de derde keer een Nederlandse hit op de eerste plek.

