Kopspijkers keert eenmalig terug op tv

,,Ja het lijkt mij heel leuk, maar er zijn een aantal praktische problemen. Een studio bijvoorbeeld", begon Spijkerman in eerste instantie toen DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk het idee opperde. ,,Het mag hier, ik ben hier de baas", aldus Van Nieuwkerk, die daarmee de twijfels bij Jack Spijkerman wegnam.



In 2015 was er al eens een kleine Kopspijkers-reünie op tv. Dat gebeurde destijds in het programma De Kwis als verrassing voor Jack, die toen te gast was. ,,Dat was alleen met de typetjes. Wij denken aan een hele uitzending", aldus Matthijs. ,,Wij gaan al die mensen weer bij elkaar proberen te krijgen."



Televizier-Ring

Kopspijkers werd bijna 25 jaar geleden voor het eerst uitgezonden. Het VARA-programma liep ruim tien jaar en was destijds een van de succesvolste programma's met geregeld meer dan 3,5 miljoen kijkers. In 2002 werd de show bekroond met de Gouden Televizier-Ring.



In 2005 kwam er een einde aan Kopspijkers toen Jack Spijkerman overstapte naar Talpa. Daar maakte hij met Koppensnellers korte tijd een soortgelijk programma, wat een stuk minder succesvol was.