Koninklijk gezin straalt op staatsiefoto's: 'Dit is écht glamour!'

Om het vijfjarig jubileum van de koning te vieren heeft het koninklijk huis vandaag nieuwe staatsieportretten vrijgegeven, die vorige maand door fotograaf Erwin Olaf in het Koninklijk Paleis in Amsterdam werden gemaakt. Koning Willem-Alexander (50), koningin Máxima (46) en de prinsessen Amalia (14), Alexia (12) en Ariane (11) stralen onder meer op een glamoureuze gezinsfoto.

Volgens modejournaliste Josine Droogendijk, die onze royals al jaren volgt, is de handtekening van Olaf direct in de foto's te herkennen. ,,Ze zijn echt zo mooi'', jubelt ze. ,,De staatsieportretten zijn van historische betekenis en de afgelopen jaren hebben de prinsessen nogal wat kritiek te verduren gehad. Hun kleding was niet altijd flatteus. Maar dat is nu dubbel en dwars goedgemaakt. En die loeihoge Louboutins van Máxima! Dit is écht glamour!''

Voor de familiefoto werd het marmer in de paleishal nog eens goed opgepoetst, het licht van de kroonluchters op de maximale stand gezet en er werden twee kleurrijke bloemstukken bezorgd. Vervolgens liet Olaf het koningspaar en hun dochters lachend naar hem toe lopen. De koning houdt de hand van zijn jongste vast. Het valt Droogendijk op dat het koningspaar achter Amalia, Alexia en Ariane lopen. Een goede zaak, vindt ze. ,,De aandacht gaat zo vaak naar hun, dat het nu wel een keer naar de meiden mag gaan. Voor deze foto's hoeven ze zich niet schamen; hiermee kunnen ze op school aan komen.''

Kleurtje uit een potje

Het viel Droogendijk direct op dat Amalia een witte Valentino-blouse van haar moeder draagt. Waarom juist zij voor wit koos en de rest van de familie voor zwart, weet ze niet. ,,Soms loopt het gewoon zo. Dat Máxima een hippe broek draagt, vind ik heel leuk. We zien haar niet vaak in een broek.''

Voor haar portret koos Máxima voor een japon van de Brabantse designer Jan Taminiau die is geïnspireerd op de Japanse Zaal in Paleis Huis ten Bosch. ,,De jurk die momenteel te zien is in het Centraal Museum. Daar hebben ze heel goed over nagedacht.''

Op de foto waar de prinsessen samen op staan, dragen Amalia en Ariane een jurkje van hun favoriete merk LaDress. Opvallend: Ariane draagt geen make-up. Droogendijk denk dat dat aan de leeftijd ligt en dat Amalia en Alexia nou eenmaal meer met hun uiterlijk bezig zijn. ,,En ik vermoed dat die prachtige haarkleur van Alexia uit een potje komt. Het lijkt iets donkerder dan normaal.''

In tegenstelling tot het gezinskiekje, draagt de koning op zijn solofoto, die in de stijlvolle Mozeszaal werd gemaakt, wel een stropdas. De modejournaliste kan het ontwerp niet goed thuisbrengen maar vindt dat Willem-Alexander er erg goed op staat.

Naar traditie lieten de koning en koningin zich ook vastleggen in officiële kleding. Willem-Alexander is getooid met het Ridder-Grootkruis Militaire Willemsorde, Máxima draagt het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Plezierig

Fotograaf Erwin Olaf, die de koningin en haar dochters in september ook al vastlegde, laat in een reactie weten 'vereerd' te zijn deze opdracht te hebben gekregen. ,,Het was een buitengewoon plezierige fotosessie en ik hoop dat dit weerspiegelt wordt in het eindresultaat.''

