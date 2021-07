Koningspaar geraakt door ramp in Limburg: ‘Werkelijkheid desastreuzer dan de beelden. Hartverscheurend’

livestreamKoning Willem-Alexander en koningin Máxima vinden de situatie in Limburg ‘hartverscheurend’. Ze leven met met de inwoners en met getroffenen in de buurlanden Duitsland en België mee. Dat zeiden ze bij bij de jaarlijkse fotosessie van het koninklijk gezin.

Bij Paleis Huis ten Bosch vond vanochtend een fotosessie plaats met koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. Het koninklijk gezin ontvangt de media voor de traditionele fotosessie aan het begin van de zomervakantie.

In het aansluitende gesprek met de pers ging het koningspaar in op de actualiteit van de wateroverlast in Limburg. Koning Willem-Alexander en koning Máxima bezochten gisteren het zwaargetroffen Valkenburg. Dat besluit tot het bezoek werd in de ochtend genomen na overleg mwet gouverneur Johan Remkes.

,,Toen werd duidelijk hoe vreselijk de nacht was geweest‘’, zei de koning. ,,Je ziet beelden maar in werkelijkheid is het zoveel meer desastreus. Mensen die net weer begonnen zijn na anderhalf jaar corona, ondernemers die weer bezig waren geld te verdienen. Hartverscheurend.‘’

Snelheid

Ook koning Máxima was diep geraakt door wat ze aantrof. ,,Het ging zo snel. Zes uur zaten de mensen nog op de terrassen, acht uur werd gezegd dat hun rekening moesten betalen en toen stond het water tot aan de knie. Die snelheid was de grootste schock. Ze waren blij hoe ze geholpen werden. Het was goed om daar te zijn.‘’

Volledig scherm © ANP

Koning Willem-Alexander, die zelf deskundig is op het gebied van watermanagement, ging ook in op de problematiek en eventuele maatregelen. ,,Na de ramp moet in alle rust gekeken worden wat er moet gebeuren‘’, aldus de koning.

,,We zijn voortvarend aan de slag gegeaan met de Deltawet. Dat ging over winter neerslagen en winter hoog water. We zitten aan het eind van de uitvoering van werken aan de Maas. We zitten nu in de zomer al met buien die twintig jaar geleden onvoorspelbaar en onvoorstelbaar waren. Dat moet leiden tot nieuwe maatregelen die Limburg en andere delen veilig zullen maken.‘’

Het koningspaar ging ook kort in op het overlijden van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Ze zeiden dat de drie prinsessen ook ‘enorm geschrokken’ zijn en dat het onderwerp van gesprek is thuis. ,,We dagen onze kinderen uit om te discussiëren als zoiets vreselijks gebeurt. Het leeft heel erg bij de jeugd. Het mag niet zo zijn dat je je werk doet en wordt doodgeschoten. Je hoeft het niet eens te zijn, maar dit doe je niet.‘’

Volledig scherm © ANP

Het is de eerste keer sinds vorig jaar juli dat het koninklijk paar en hun drie dochters voor zo’n sessie poseren. Normaal gesproken vindt er twee keer per jaar een persmoment plaats. Het gezin ging echter vanwege de coronacrisis niet op wintersportvakantie naar Lech, dus was er eerder dit jaar geen fotosessie. Er werd toen ook geen alternatief georganiseerd.

Veranderingen

Na de zomer wacht het koninklijk gezin een aantal veranderingen. Zo zullen prinsessen Amalia en Alexia hoogstwaarschijnlijk minder thuis zijn in Paleis Huis ten Bosch. De 17-jarige Amalia slaagde vorige maand cum laude voor haar eindexamen, maar wil niet meteen een studie doen. Ze gaat eerst een tussenjaar nemen om te reizen, leuke bedrijven te leren kennen en andere dingen die ze later in haar leven niet meer kan doen.

Alexia gaat na de zomer studeren aan het United World College of the Atlantic in Wales. Daarmee treedt ze niet alleen in de voetsporen van haar vader Willem-Alexander, maar ook in die van prinses Elisabeth van België. De school wordt gezien als één van de meest prestigieuze ‘middelbare scholen’ ter wereld. Ook de Spaanse prinses Leonor start er komend schooljaar.

Volledig scherm © ANP

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.