Koningsdagpeiling: vertrouwen in koning, Máxima én de monarchie gedaald

De koning en zijn gezin raakten vorig jaar in opspraak toen ze op vakantie gingen naar Griekenland, terwijl Nederland in lockdown ging. Een tussentijdse peiling die Ipsos eind vorig jaar in opdracht van Nieuwsuur uitvoerde, liet al een stevige daling zien in het vertrouwen in de koning. In april 2020 vertrouwde 76 procent van de ondervraagden de koning, eind vorig jaar was dat nog 47 procent. Inmiddels is het vertrouwen in de koning weer iets gestegen naar 57 procent.