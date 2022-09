Koningin Máxima onaangekondigd op bezoek bij Nancy Pelosi

Stevig gearmd liepen de twee vrouwen een restaurant nabij de Golden Gate Bridge binnen, waar de koningin even daarvoor nog had geposeerd. Het gesprek tussen de koningin en de politica gaat voornamelijk over het economische werkbezoek dat Máxima momenteel aan de Verenigde Staten brengt. Of Pelosi’s recente bezoek aan Taiwan nog ter sprake is komt, is onduidelijk.

De reis van Pelosi leidde tot woede in China, het land dat Taiwan als een afvallige provincie beschouwt. Ook minister Liesje Schreinemacher schoof aan bij het gesprek tussen Máxima en Pelosi, die voor de aankomst van de koningin nog sprak met aanwezige Nederlandse journalisten, onder andere over haar kleinkinderen. Eén van Pelosi’s dochters is getrouwd met Amerika-duider Michiel Vos.



Pelosi (82) verwelkomde Máxima met de woorden: ,,Nice to see you again.” In 2015, toen het koningspaar een officieel bezoek aan de Verenigde Staten bracht, gingen ze ook langs bij Pelosi, die destijds fractievoorzitter van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden was. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst kwam de uitnodiging van Pelosi.