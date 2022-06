Koningin Máxima maakt parachutesprong uit vliegtuig tijdens werkbezoek

De koningin maakte vandaag haar eerste parachutesprong ooit. Ze was vooraf dan ook heel zenuwachtig. ,,Ik moest echt tegen mezelf zeggen: je moet nog ademhalen”, zei Máxima na afloop. Maar ze sprong uiteindelijk ‘vol vertrouwen’, mede dankzij de goede begeleiding en uitleg die ze vooraf kreeg. ,,Het was heel spannend. En natuurlijk word je zenuwachtiger naarmate het moment nadert.” Het moment dat de koningin op het randje van het vliegtuig zat, omschreef ze kort maar krachtig: ‘snel’.



Adjudant Mark mocht Máxima begeleiden tijdens de sprong. Hij noemde het ‘een unieke ervaring’, maar was na afloop behoorlijk nuchter over de sprong. ,,Ik ben net zo professioneel als met iemand anders. Dezelfde focus, dezelfde concentratie”, vertelde hij na de zachte landing.

Quote Ze mag zeker trots zijn Adjudant Mark

Juiste houding

,,Ik heb haar wel een beetje gerustgesteld, maar ze deed precies zoals we het hadden gebrieft. Ze had de juiste houding. Ze mag zeker trots zijn”, aldus Mark, wiens achternaam wegens privacyredenen achterwege blijft. Zelf heeft hij in zijn carrière al veel sprongen gemaakt, maar nog nooit met iemand van het koninklijk huis. ,,Het viel eigenlijk wel mee”, reageerde hij nuchter op de vraag of hij extra gespannen was omdat het om de koningin ging.

Even leek het erop dat de geplande sprong niet door kon gaan, omdat Breda woensdag aan het begin van de dag te maken had met flink wat regenbuien. Tegen 14.00 uur klaarde de lucht genoeg op om een veilige sprong te kunnen maken.



De sprong was onderdeel van een bezoek aan de Defensie Para School (DPS). De organisatie leidt jaarlijks zo’n 800 tot 1000 militairen op tot parachutespringers. Tijdens het bezoek kreeg de koningin uitleg over de verantwoordelijkheden van de organisatie. Ook sprak ze met militairen over hun opleiding en met instructeurs over hun werkzaamheden en operationele inzet in missies.

Volledig scherm Máxima tijdens een werkbezoek aan de Defensie Para School in Breda. © Brunopress/Patrick van Emst

Volledig scherm Máxima tijdens de parachutesprong. © Brunopress/Patrick van Emst

Volledig scherm Máxima bij de landing. © Brunopress/Patrick van Emst

