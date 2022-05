Koningin Elizabeth mist voor het eerst in 59 jaar Britse ‘troonrede’ vanwege gezondheidsklachten

,,De koningin heeft in overleg met haar artsen met tegenzin besloten dat ze de Staatsopening van het Parlement niet zal bijwonen morgen”, aldus Buckingham Palace in een verklaring. Ze wordt vervangen door haar zoon en beoogd opvolger, prins Charles. Hij zal nu de Britse troonrede houden. Prins William zal ook aanwezig zijn.

Volgens Britse media ontbreekt Elizabeth voor het eerst in 59 jaar bij de jaarlijkse ceremonie. Ze werd in februari 1952 koningin, zeventig jaar geleden. In 1959 en 1963 kon ze ook niet aanwezig zijn, toen omdat ze in verwachting was.

Queen's Speech

Niet de koningin, maar Charles komt nu dus naar Westminster om de Queen’s Speech voor te lezen. In deze toespraak wordt het belangrijkste beleid van de regering voor het komende jaar uiteengezet. De toespraak zal dit jaar onder meer gaan over de economische groei en het herstel na de coronapandemie. Na de toespraak gaan parlementariërs in debat over het aangekondigde beleid.

De 96-jarige vorstin heeft de afgelopen maanden slechts een handvol openbare evenementen bijgewoond en verschijnt vanwege haar gezondheid niet vaak meer in het openbaar. In oktober werd ze een nacht in het ziekenhuis opgenomen vanwege niet-bekendgemaakte gezondheidsklachten. Het paleis weigerde details te geven over de aandoening van Elizabeth. Sindsdien doet de koningin het rustiger aan, maar ze zou zich wel goed voelen. Ze bleef haar taken wel virtueel uitvoeren.

Begin juni wil de koninklijke familie met een feestweekend vieren dat Elizabeth zeventig jaar op de troon zit. Bij welke activiteiten van het jubileum het staatshoofd zelf aanwezig is, wordt kort voor de evenementen bekendgemaakt.

Blader in de interactieve tijdlijn hieronder door het leven van de Britse vorstin:

