Koning Willem-Alexander verbaasd over bellende bezorgde ouders

Via bijvoorbeeld de media of de scholen zelf was toch al veel informatie beschikbaar, redeneerde Willem-Alexander. Maar in het Klant Contact Centrum, waar de koning zijn rondgang door het coronabedrijf begon, kreeg hij te horen dat er toch nog veel vragen zijn over de consequenties van de deze week geopende basisscholen en kinderopvang. Een andere veelgestelde vraag is wanneer mensen gevaccineerd kunnen worden. ,,De belangstelling is groot. Er is een ongewone bereidheid om gevaccineerd te worden”, vertelde GGD-directeur Jaap Donker. Willem-Alexander vervolgde zijn bezoek aan het coronabedrijf, dat vorig jaar april werd opgericht om taken rondom de coronabestrijding in goede banen te leiden, bij het Team Vaccinatie. Dat werkt onder meer aan het zoeken van vaccinatielocaties en de planning, verdeling en distributie van de dagelijks beschikbare vaccins. Een groot vaccinatiecentrum met 24 priklijnen zoals in Houten vraagt om 4000 vierkante meter vloerruimte om alle benodigde afstand te kunnen houden. Ook leerde Willem-Alexander dat de verschillende vaccins een andere benadering vragen, vanwege de verschillende houdbaarheid, doelgroep en transporteisen.

‘We zijn er nog lang niet’

In een afsluitend rondetafelgesprek kon Willem-Alexander vragen afvuren op de direct betrokkenen bij het crisisoverleg vaccinatie. Daar kwam de recente sneeuwval ter sprake, met de onverwachte praktische gevolgen van een code oranje en code rood voor de verwarming van de testlocaties. Daar wordt onder meer diesel voor gebruikt en dieseltankwagens mogen bij die codes de weg niet op. ,,We hebben wat minder gestookt”, was de oplossing. Kijkend naar de toekomst werd al nagedacht over opname van het doorontwikkelde coronavaccin in het Rijksvaccinatieprogramma. De conclusie was echter dat er nog veel moet gebeuren. ,,We zijn er nog lang niet”, zo kreeg de koning te horen.



Na het bezoek aan het coronabedrijf sloot Willem-Alexander zijn uitgebreide werkbezoek over alle facetten van het vaccinatieproces af met een bezoek aan het RIVM in Bilthoven. Daar sprak hij via Zoom met tal van medewerkers over de vaccinatiestrategie, onder meer ook op de Caribische eilanden, en over de samenwerking met huisartsen en de zo gewenste opschaling van het vaccineren.