Koning Willem-Alexander: Terecht dat Nederlanders zich door mij in de steek gelaten voelden

Koning Willem-Alexander vindt het terecht dat Nederlanders zich in de steek gelaten voelden door de herfstvakantie van hem en zijn gezin in 2020, toen de Oranjes ondanks nieuwe coronamaatregelen toch naar Griekenland vlogen. In zijn podcast neemt hij de volledige verantwoordelijkheid op zich, maar stelt hij ook dat niemand uit zijn omgeving zei dat hij het niet moest doen.

In de donderdagochtend verschenen afleveringen van Door de ogen van de koning zijn Willem-Alexander en zijn gesprekspartner Edwin Evers aangekomen in 2020, het jaar waarin corona het land en de wereld overspoelde. Nadat ze al lang over de pandemie hebben gesproken, komen de twee aan bij wat de vorst ‘de grootste inschattingsfout in mijn leven’ noemt.

,,Ik heb vanaf het begin gezegd, we hebben binnen de Dienst Koninklijk Huis de houding gehad: laat zien wat kan’’, trapt de koning af. ,,Dus vanaf het begin van corona proberen zoveel mogelijk naar buiten te gaan. Laten zien wat wel kan ondanks de beperkingen. Dus ik heb ook intern tegen iedereen gezegd de hele tijd: we houden alles tegen het licht met de nieuwe beperkingen die er zijn, ook de vakantie naar Griekenland.”

,,Vanaf september heb ik gezegd: bekijk het, kan het of kan het niet. En toen kwam op dinsdagavond de persconferentie van de minister-president waarin hij zei: ‘Als je op herfstvakantie naar het buitenland gaat, ga naar een land dat geel is en niet dat oranje of rood is’. En natuurlijk veel meer andere beperkingen die toen ingevoerd werden. Mijn staf is bij elkaar gekomen en met de nieuwe beperkingen hebben we de hele agenda weer tegen het licht gehouden, en gezegd: ja, we zijn zo go-minded altijd, we moeten laten zien wat wel kan.’’

Dan trekt Willem-Alexander het boetekleed aan: ,,De grootste fout die wij dus gemaakt hebben, die ik heb gemaakt, ik ben degene die verantwoordelijk daarvoor is, maar die we als totaal als inschatting gemaakt hebben. Het ging niet om de herfstvakantie, het ging niet om het weggaan.’’

En: ,,Op dinsdagavond werd aangekondigd dat de kroegen gesloten werden, de sportverenigingen gesloten werden. En voor 15-16 miljoen Nederlanders was er geen herfstvakantie in het buitenland. Maar wel een nieuw feit dat ze weer opgesloten zaten thuis en nergens meer heen konden gaan. En die mensen voelden zich in de steek gelaten door mijn vertrek naar Griekenland. En terecht dat ze zich in de steek gelaten voelden. Dus dat had niets te maken met het feit dat ik in Griekenland was of niet, het was dat andere mensen in Nederland niks meer konden doen en ik ging vrolijk naar het buitenland. En dat was fout van mij.’’

‘Dan is er iets mis met de antenne van de koning’

Evers komt terug op de eerste aflevering uit zijn podcastreeks met de koning, waarin Willem-Alexander zei: ,,Ik moest wennen aan het feit dat ik hier ineens de baas was en dat mensen ineens dingen gingen doen die ik vroeg.”

Evers, nu: ,,En toen vroeg ik u: heeft u mensen om zich heen die tegen u zeggen ‘Majesteit, dat is geen goed is geen goed idee’, of ‘Majesteit, dat is een slecht plan’. Kortom, mensen die u een weerwoord bieden. Ik denk dat heel veel mensen zich afvragen: waar waren die mensen toen u naar Griekenland ging?

De koning: ,,Omdat het wel kon, het was wel mogelijk om naar Griekenland te gaan…’’

Evers: ,,Maar waren er geen mensen die de inschatting maakten…’’

Willem-Alexander: ,,Een heleboel mensen hebben later gezegd ‘wat ben ik dom geweest, het spijt mij verschrikkelijk’.’’

Evers: ,,Maar het gaat erom: waren er mensen die dat op voorhand zeiden?’’

De vorst: ,,Nee. Niemand.’’

Evers: ,,Maar als dan niemand dat zegt, u bent er ook altijd nog zelf. Dan is er iets mis met de antenne van de koning.’’

Willem-Alexander: ,,De antenne stond afgesteld op wat wel kon. En niet op wat niet kon. En we hebben bijna driekwart jaar op dat moment altijd proberen aan te tonen, met de beperkingen, laat zien wat wel kan. En niet wat niet kan.”

Evers: ,,Maar los van wat kan of niet, die antenne is er toch ook om iets aan te voelen?’’

Quote Ik ben degene die daarvoor verantwoor­de­lijk­heid neemt Koning Willem-Alexander Willem-Alexander: ,,De antenne stond echt gewoon die dinsdagavond na de persconferentie… het is niet zo dat de minister-president zegt van ‘gaan jullie maar niet naar het buitenland’, en tegen mij zegt ‘ga maar wel’. Want dan zou je hem natuurlijk republikein van het jaar moeten maken. Dus dat is niet zo. Hij wist dat ik ging. En het was gewoon intern overal bekend. En we zijn zo go-minded geweest. We hebben altijd gezegd ‘laat zien wat wel kan, ondanks de beperkingen in Nederland’. En zo is dat ontstaan.”



,,En het is fout geweest, dat ben ik helemaal met u eens. Want we hebben niet begrepen, niet goed… en ik ben degene die daarvoor verantwoordelijkheid neemt, maar intern niet goed genoeg gezien wat het betekent voor die vijftien miljoen mensen die niet naar het buitenland gingen, of zestien miljoen. Maar die vijftien, zestien miljoen mensen die niet naar het buitenland gingen voor de herfstvakantie, voor hen was de kroeg dicht, sportvereniging dicht. Die konden helemaal niets meer. En twee dagen later ging ik wel naar het buitenland.’’

Evers: ,,Ik zit hier ook niet om te beoordelen of het goed of fout was. Wat ik mij afvroeg is: is er niemand die tegen u gezegd heeft van ‘dit gaat bij mensen in het land niet goed vallen’? Want daar gaat het eigenlijk om.’’

De koning: ,,Ik ben het helemaal met u eens. En we hebben daar natuurlijk hele stevige gesprekken gehad intern daarover. Op voorhand, achteraf, dat niemand dit gezien had.

Daarna komt Evers nog even terug op de royale spijtbetuiging: het koningspaar dat een paar dagen na de terugkeer uit Griekenland excuses aanbiedt via een videoboodschap op een bankje, in het paleis.

De koning: ,,Dat was echt een gevoel wat uit mijn hart kwam, wat op dat moment het allerbeste was om te doen. Ik heb in het verleden wel eens meegemaakt dat er andere dingen spelen om je heen waar de buitenwacht dan veel meer aandacht aan geeft dan waar je echt mee bezig bent. Dus ik dacht: we moeten hier gewoon nu een streep onder trekken en proberen weer met een schone lei door te gaan.’’

Quote Koning­schap verandert altijd mee met de tijd Koning Willem-Alexander

,,Is dat ook nieuw koningschap?’’, wil Evers weten.

,,Dat is hedendaags koningschap’’, meent Willem-Alexander. ,,Koningschap verandert altijd mee met de tijd. Het is geen voortrekker van vernieuwing. Maar als het stilstaat in het verleden dan is het vrij snel dat het obsoleet wordt.’’

Na de excuusvideo is de koning nooit in het openbaar teruggekomen op 'de grootste inschattingsfout van zijn leven’, tot deze podcast. Hij begrijpt dat Evers er met hem over wil spreken. ,,Absoluut. Want als u het er niet over zou hebben, zou deze podcast niets waard zijn.’’

