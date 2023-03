Koning Willem-Alexander: Situatie rond Amalia is zwaar, maar we lossen het met elkaar op als gezin

updateKoningin Máxima vindt dat zij en haar echtgenoot, koning Willem-Alexander, als team sterker zijn geworden in de eerste tien jaar van zijn koningschap. Dat zei de koningin bij het einde van hun driedaagse staatsbezoek in Slowakije.

In het besneeuwde Tatra-gebergte ging het koningspaar donderdag in gesprek met de meegereisde Nederlandse pers.

Voor Willem-Alexander is het eerste decennium op de troon voorbij gevlogen. ,,Het is haast niet voor te stellen dat het al tien jaar is. Ze zijn voorbij gevlogen, vol hoogtepunten en dieptepunten. Hoogtepunten zijn sport, 75 jaar bevrijding en allerlei bezoeken. Dieptepunten waren MH17, corona en het overlijden van mijn broer.’’

De situatie rond zijn ernstig bedreigde dochter prinses Amalia is volgens de vorst onveranderd. ,,De privésituatie is zwaar, maar we lossen het met elkaar op als gezin.’’ Hoe? ,,Met een positieve blik’', reageerde koningin Máxima. ,,En proberen perspectief te scheppen.’’ De koningin vulde aan dat niet alleen de Oranjes nu met ernstige bedreigingen te maken hebben. ,,Ook advocaten, gevangenisdirecteuren, politici en journalisten. We leven met hen mee.’’

Toen een verslaggever van deze site in het persgesprek vroeg of haar man veranderd was in de afgelopen tien jaar, zei Máxima dat dit wel te hopen is en dat zij ook veranderd is.

Voor de troonwisseling van 30 april 2013, legde de koningin uit, stonden zij als prins en prinses meer op gelijke voet. Nadat Willem-Alexander staatshoofd werd, was het even zoeken naar de nieuwe rolverdeling.

De koningin gaf aan dat ze vindt dat zij dat samen heel goed gedaan hebben, dat ze elkaar sterker maken. En dat zij zelf de ruimte krijgt om te doen wat ze belangrijk vindt, zoals aandacht geven aan mentale gezondheid en financiële inclusiviteit voor de VN. Maar altijd onder de paraplu van wat haar man doet, voegde ze nog toe.

Het koningspaar vliegt donderdag nog terug naar huis. Vrijdag verrichten ze in Nederland vrijwilligerswerk in het kader van NLdoet.

