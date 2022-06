Koning Willem-Alexander krijgt na onderzoek toch zonnepanelen op Paleis Noordeinde

Bibi laat voor het eerst van zich horen na bekentenis Waylon: ‘Dit verdien jij’

Waylon moest aan de bak op Vaderdag, zo is te zien op de Instagram die zijn vriendin Bibi Breijman. Het is voor het eerst dat ze iets van zich laat horen sinds de zanger bekende vreemd te zijn gegaan. Op de kiekjes die ze deelde is hij druk in de weer met dochtertje Teddy en zoontje Chester.

20 juni