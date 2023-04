Koning tegen Edwin Evers: ‘Bij inhuldiging zweefde ik boven mezelf’

Met videoWillem-Alexander had een ‘out of body-experience’ tijdens zijn inhuldiging als koning. In de eerste aflevering van de podcastserie ‘Door de ogen van de koning’ vertelt de vorst dit aan interviewer Edwin Evers.

Volgens Willem-Alexander trad hij buiten zichzelf toen het Wilhelmus klonk in de Nieuwe Kerk in Amsterdam tijdens de inhuldigingsceremonie op 30 april 2013. ,,Ik had een soort van out of body-experience, alsof ik boven mezelf aan het zweven was: wat ben jij in hemelsnaam aan het doen? Wie denk je wel niet dat je bent? Ik zag mezelf daar staan beneden. Eigenlijk vond ik dat wel mooi, want ik stel mezelf die vraag elke dag: wie denk je wel niet dat je bent, dat je dit mag doen?

De eerste drie afleveringen van de podcastserie van de koning en Evers zijn donderdagochtend vrijgegeven, de komende weken volgt telkens op donderdagochtenden om 07.00 uur een nieuwe aflevering. Per jaar reflecteert de vorst met de radio-dj op een jaar uit het afgelopen decennium.

Wennen als ‘baas’

Hoewel de twee beginnen in 2013, komt de vertrouwenscrisis in de monarchie al snel ter sprake. Volgens de koning is het vertrouwen in alle instituties in Nederland in de afgelopen tien jaar flink gedaald. ,,Als dat in de monarchie dan niet zo zou zijn, zou ik de opiniepeilingen niet vertrouwen’’, zegt de vorst, die verder vertelt dat hij na de troonswisseling moest wennen aan zijn nieuwe status binnen de eigen organisatie. Als prins ‘gooide’ Willem-Alexander regelmatig ideeën ‘in de groep’, om te testen of het afgeschoten zou worden.

,,Maar ineens zag ik dat mensen dan deden wat ik zei. Toen dacht ik: sorry, maar jullie kennen me toch? Jullie weten toch dat ik iemand ben die af en toe iets in de groep gooit, zo van: schiet er maar op?’’

De reactie van zijn medewerkers verbaasde de koning: ,,‘Ja, maar nu is er een andere situatie. Nu bent u de baas, tussen aanhalingstekens’. Daar moest ik zelf wel heel even aan wennen, dat direct uitgevoerd werd wat ik zei.’’

Edwin Evers: ,,Dat lijkt me heerlijk!‘’

Willem-Alexander: ,,Nee, niet als je niet verwacht dat het gebeurt. Niet als je verwacht dat het eerst van alle kanten afgeschoten en neergesabeld wordt. Het gaat om kleine dingen, maar ineens werd het direct geregeld. Dan zei ik: ‘Jongens, dat was helemaal niet meteen de bedoeling’.’’

Bij het aantrekken van medewerkers aan het hof wordt volgens Willem-Alexander ook de vraag gesteld of ze hem tegen durven spreken. ,,Kunt u dat, vragen we bij sollicitaties en kennismakingen? Want als u dat niet kunt, hoeft u hier niet te werken.’’

Als ze over de ministeriële verantwoordelijkheid van de koning spreken, merkt Evers op dat Willem-Alexander ‘op moet passen’ op wat hij zegt.

De koning: ,,Dat moet iedereen toch? Nederland zou er een stuk mooier uitzien als iedereen dat deed.’’

Evers: ,,Is Nederland een meningenfabriek geworden?’’

Willem-Alexander: ,,Zo zou je dat kunnen omschrijven, ja. Uiteindelijk, als je even nadenkt... Spreken is zilver, zwijgen is goud.’’



Beluister de eerste aflevering van de podcast met de koning hieronder:

