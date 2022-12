Koning kijkt vrijdag niet naar Oranje vanwege feestje Amalia

,,Ik zal u precies zeggen wanneer dat is”, meldde Willem-Alexander voor de camera van Shownieuws. ,,We hebben het gepland op vrijdagavond, tijdens de wedstrijd. Dus we kijken niet.”

De Prinses van Oranje viert haar verjaardag sowieso niet in de schijnwerpers. De verjaardag van de troonopvolgster is een privéaangelegenheid.

Eigenlijk zou Amalia dit jaar op kamers in Amsterdam gaan, maar in oktober maakten koning Willem-Alexander en koningin Máxima bekend dat hun dochter het huis niet uit kan vanwege bedreigingen. Ze woont dan ook nog steeds thuis.

Máxima zei dat de bedreigingen rond de prinses ‘enorme consequenties‘ voor haar leven hebben. ,,Ze is het huis niet uit. Dat betekent dat ze niet in Amsterdam woont, dat zij ook niet echt naar buiten kan. De consequenties zijn heel moeilijk voor haar. Het is voor haar geen studentenleven zoals anderen dat hebben”, aldus de koningin.