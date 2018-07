Koning en koningin zien Sting en Shaggy in paleistuin

Diverse aanwezigen postten foto's en filmpjes van het koningspaar op sociale media. Onder luid applaus begaven koning en koningin zich naar de tribune in de tuin van het voormalige woonpaleis van Willem-Alexanders grootmoeder prinses Juliana.



Het is niet de eerste keer dat Sting en Shaggy voor een koninklijk publiek optreden. De zangers traden in april op in Londen tijdens het speciale concert voor de jarige koningin Elizabeth. De vorstin en een deel van de Britse koninklijke familie waren bij het concert, waar Tom Jones, Kylie Minogue en Craig David optraden.



De derde editie van Royal Park Live duurt tot en met morgen, als de Hawaiiaanse singer-songwriter Jack Johnson optreedt. Donderdag beten De Dijk en Elvis Costello het spits af en vrijdag traden The Analogues op in de tuin van paleis Soestdijk.